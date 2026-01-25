Şanlıurfa’da yalnız yaşayan adam evde ölü bulundu

Olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesinde meydana geldi. yalnız yaşayan Ender D. (47) uzun süre haber alamayan yakınları, durumu kontrol etmek için eve geldi. Kapının açılmaması üzerine endişelenen yakınları kapıyı kırarak içeri girdi. Eve giren yakınları, şahsı yerde hareketsiz halde buldu. Bunun üzerine durum polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Ölümün şüpheli bulunması üzerine evde olay yeri inceleme ekipleri tarafından detaylı çalışma yapıldı. İncelemenin ardından Ender D'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.