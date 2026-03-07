Şanlıurfa’da yangın paniği: Yanıcı maddelerin bulunduğu depoda alev aldı!

Evren Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren ve içinde madeni yağ, antifriz ve sprey gibi yanıcı ürünlerin bulunduğu depoda, öğle saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek tüm iş yerini sardı. Depodan yükselen yoğun duman gökyüzünü kaplarken, çevredeki esnaf ilk müdahaleyi yaptı.