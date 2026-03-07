Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa'da yangın paniği: Yanıcı maddelerin bulunduğu depoda alev aldı!
Giriş Tarihi: 7.03.2026 15:46

Şanlıurfa'da yangın paniği: Yanıcı maddelerin bulunduğu depoda alev aldı!

Şanlıurfa'da yanıcı maddel erin bulunduğu depoda çıkan yangın, güçlükle kontrol altına alındı. Patlama riskine karşı çevredeki iş yerleri tahliye edildi.

Evren Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren ve içinde madeni yağ, antifriz ve sprey gibi yanıcı ürünlerin bulunduğu depoda, öğle saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek tüm iş yerini sardı. Depodan yükselen yoğun duman gökyüzünü kaplarken, çevredeki esnaf ilk müdahaleyi yaptı.

PATLAMALAR MEYDANA GELDİ

İhbarla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında depoda küçük çaplı patlamalar meydana gelirken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Patlama riskine karşı depo ve çevresindeki iş yerleri tedbir amacıyla tahliye edildi.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu güçlükle kontrol altına alınan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

