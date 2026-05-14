Şanlıurfa’da yaşlı kadın evinde ölü olarak bulundu

Olay, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi Sancar Mahallesi Kaleli sokakta meydana geldi. İddiaya göre, tek başına yaşayan 60 yaşındaki Sabriye Kömük'ten haber alamayan komşuları evin yanında geldiklerinde evden kötü koku geldiğini fark etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Eve giren ekipler evde yatan 60 yaşındaki kadının öldüğünü belirledi. Polis evin etrafına güvenlik şeridi çekti. Olay yeri incelemesinin ardından yaklaşık 3 günlük tahmin edilen cesedin ilk belirlemelere göre kalp krizinden hayatını kaybettiği belirtildi. Kadının kesin ölüm nedeni için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

