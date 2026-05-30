Şanlıurfa’da yılanı vurmak isterken 5 kişiyi silahla yaraladı

Olay, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Üstüntaş kırsal mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre mahallede görülen bir yılanı vurmak isteyen şahsın ateş açması sonucu büyük panik ve korku yaşandı. Üstüntaş kırsal mahallesinde meydana gelen olayda yılanı etkisiz hale getirmek amacıyla silahla ateş eden şahsın açtığı ateş sonucu saçmalar çevrede bulunan vatandaşlara isabet etti. Olayda 3'ü çocuk olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.

Üstüntaş kırsal mahallesinde meydana gelen olay sonucunda 5 kişinin yaralanmasının ardından yaralananların yakınları durumu sağlık ekipleri ve jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarına iyi olduğu hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.