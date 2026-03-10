Şanlıurfa’da zincirleme kaza: İşçi servisi ile araçlar birbirine girdi! 12 yaralı

Kaza, Şanlıurfa Gazeantep yolu üzerindeki Küçükalanlı kavşağı civarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hafif ticari araç yol kenarında park halinde dururken, o sırada seyir halinde olan işçi servisi ile bir araç, park halindeki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlarda büyük hasar meydana geldi.
KAZADA 12 KİŞİ YARALANDI
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Kazada yaralanan 12 kişi ambulanslarla Şanlıurfa'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.