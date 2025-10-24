Şanlıurfa’daki düğün salonunda silahlar konuştu! 1’i ağır 3 kişi yaralandı

Olay, akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Çoğan Mahallesi'ndeki bir Düğün Salonu'nda meydana geldi. düğüne katılan akraba iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek, silah ve bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında Azize A. (37), Deniz A. (21) ve Aziz A. (32) çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay yerine ihbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Deniz A'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Birecik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kavgaya karışan kişi ya da kişileri tespit etmek amacıyla olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.