Şanlıurfa’daki feci kazada 3 TIR çarpıştı: 1 ölü

Kaza, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Dağyanı Mahallesi sınırlarından geçen D400 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şırnak nüfusuna kayıtlı 46 yaşındaki Haşim Deyer yönetimindeki akaryakıt yüklü tır, seyir halindeyken lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Savrulan tır, yol kenarında park halinde bulunan bir çekiciye arkadan çarptıktan sonra karşı şeritte ilerleyen başka bir tırla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle tırın ön bölümü büyük hasar alırken sürücü Haşim Deyer araç içerisinde sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, UMKE, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, hem güvenlik önlemleri aldı hem de yaralı sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı. Şanlıurfa - Mardin karayolunda trafik kontrollü şekilde durdurulurken, itfaiye ekipleri araçta sıkışan sürücüye ulaşmak için yoğun çaba harcadı.

Yaklaşık süren çalışmaların ardından Haşim Deyer, sıkıştığı kabinden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı sürücü, ambulansla Harran Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan Deyer, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Haşim Deyer'ın cenazesi otopsi işlemeleri için Şanlıurfa adlı tıp kurumuna kaldırıldı. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.