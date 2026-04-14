Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa'daki lisede feci saldırının arından açıklandı: Eğitime 4 gün ara!
Giriş Tarihi: 14.04.2026 14:54 Son Güncelleme: 14.04.2026 14:55

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 14 Nisan sabah saatlerinde yaşanan saldırı, eğitim camiasını yasa boğdu. Olayın ardından devletin ilgili tüm birimleri hızla harekete geçerken, kapsamlı bir tahkikat başlatıldı.

CEYDA KARAASLAN
Yaşanan olayın ardından söz konusu okulda eğitim-öğretime 4 gün süreyle ara verildi. Bakanlık, sürecin koordinasyon içinde ve kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayarak, olaydan etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, olayın ilk anlarından itibaren emniyet ve sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu belirtilirken, sürecin tüm yönleriyle titizlikle yürütüldüğü vurgulandı. Bakanlık, sahadaki çalışmaları koordine etmek üzere iki genel müdür ve bir daire başkanını Şanlıurfa'ya gönderdi.

MÜFETTİŞLER GÖREVLENDİRİLDİ

Olayla ilgili incelemelerin derinleştirilmesi amacıyla il müfettişlerine ek olarak Bakanlık merkez teşkilatından başmüfettiş ve müfettiş görevlendirildi. Adli sürecin de yakından takip edileceği ve gerekli hukuki desteğin sağlanacağı ifade edildi.

PSİKOSOSYAL DESTEK BAŞLATILDI

Saldırıdan etkilenen öğrenci, öğretmen ve veliler için psikososyal destek ekipleri hızla devreye alındı. Rehabilitasyon çalışmalarının sürdüğü belirtilirken, yaralıların sağlık durumlarının da yakından takip edildiği bildirildi.

