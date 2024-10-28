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Giriş Tarihi: 28.10.2024 11:45 Son Güncelleme: 28.10.2024 12:20

Şanlıurfa'daki yarışma sona erdi: Ödüllerini Cumhurbaşkanı verecek

Şanlıurfa’da İl Müftülüğünün ev sahipliğinde başlatılan Uluslararası Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması’nın kapanış programı gerçekleştirildi. 4 gün boyunca süren yarışmanın son gününde 9 isim yarıştı. Başarılı isimlere ödüllerini ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verecek.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’daki yarışma sona erdi: Ödüllerini Cumhurbaşkanı verecek

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenen Uluslararası Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'na bu yıl ilk kez Peygamberler şehri Şanlıurfa ev sahipliği yaptı. 4 gün boyunca süren yarışmaya yurt içi ve yurt dışından yarışmacılar katılım sağladı. 34 ülkeden 41 okuyucu, 6'sı yurt dışından, 4'ü ise yurt içinden olmak üzere 10 kişiden oluşan bir jüri heyeti ile yarışma 4 gün boyunca devam etti. Yarışmanın son günü ise Haliliye ilçesinde bulunan Mevlana Celaleddin Rumi Cami Külliyesi'nde gerçekleştirildi. Kur'an bülbüllerinin performansları yüreklere dokundu. Kapanış programında son 9 yarışmacı performans sergiledi. Yarışmacıların performansları göz doldurdu.

Başarılı olan yarışmacılara 30 Ekim Çarşamba günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek olan törende ödülleri verilecek. Yarışmada birinci olanların isimleri daha sonra açıklanacak. Başarılı yarışmacılara ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takdim edecek.

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Şanlıurfa'daki yarışma sona erdi: Ödüllerini Cumhurbaşkanı verecek
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