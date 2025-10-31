Şanlıurfalı genç ABD’de hayatını kaybetti

İddiaya göre, ABD'nin New York kentinde yaşayan İdris Kırğın TIR'daki arızayı kontrol etmek için araçtan indi o sırada yanında bulunan arkadaşının yanlışlıkla fren yerine gaza basması sonucu Kırğın TIR'ın altında kaldı. Yapılan ihbarın ardından kaza bölgesine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç adamın hayatını kaybettiğini tespit etti.

İdris Kırğın'ın cenazesi, New York'ta yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Cenaze bugün kılınacak namazın ardından Başbük köyünde toprağa verilecek.