Şanlıurfalı sanatçı hayatını kaybetti

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Çocuk Korosu Şefi Halil Balıkçıoğlu, geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şanlıurfa'da çok sayıda sanatçı yetiştiren Halil Balıkçıoğlu'nın ölümü Şanlıurfa'da büyük üzüntü yarattı. Acı haberi, AK Parti Gençlik Kolları MKYK Üyesi Fırat Köran sosyal medya hesabından duyurdu. Köran, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Baba dostu, Şanlıurfa eğitimine büyük emekler veren güzel yürekli insan Halil Balıkçıoğlu'nu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Hayatı boyunca örnek bir duruş sergileyen, iyiliğiyle ve yardımseverliğiyle tanınan Halil amcamıza Allah'tan rahmet, sevenlerine sabır diliyoruz. Mekânı cennet, ruhu şad olsun."