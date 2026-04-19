Şanlıurfa’nın 3 ilçesinde operasyon: 9 kişi yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı tarafından narkotik suçlarla mücadele kapsamında Şanlıurfa'nın, Karaköprü, Birecik ve Suruç İlçelerinde, Karaköprü, Birecik, Suruç İlçe Jandarma Komutanlıkları, JASAT, KOM ve Narkotik Şube Müdürlükleri ekiplerince uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edilen şüpheli şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonel faaliyetlerin bilançosu da netleşti. Operasyonel faaliyetlerde 41.5 gram sentetik uyuşturucu maddesi 8 gam kubar esrar maddesi 1 adet çarşaf kağıt 2 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. 9 şahıs jandarma komutanlıklarına götürüldü. Şüphelilerin ifadelerinin ardından adli makamlara sevk edilmeleri bekleniyor. Sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyon bölgedeki narkotik denetimlerin kararlılıkla süreceğini bir kez daha gösterdi.

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı | Video