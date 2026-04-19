Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa’nın 3 ilçesinde operasyon: 9 kişi yakalandı
Giriş Tarihi: 19.04.2026 14:05

Şanlıurfa’nın Karaköprü, Birecik ve Suruç İlçelerinde narkotik suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 9 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

MEHMET YILDIRIM
İl Jandarma Komutanlığı tarafından narkotik suçlarla mücadele kapsamında Şanlıurfa'nın, Karaköprü, Birecik ve Suruç İlçelerinde, Karaköprü, Birecik, Suruç İlçe Jandarma Komutanlıkları, JASAT, KOM ve Narkotik Şube Müdürlükleri ekiplerince uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edilen şüpheli şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonel faaliyetlerin bilançosu da netleşti. Operasyonel faaliyetlerde 41.5 gram sentetik uyuşturucu maddesi 8 gam kubar esrar maddesi 1 adet çarşaf kağıt 2 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. 9 şahıs jandarma komutanlıklarına götürüldü. Şüphelilerin ifadelerinin ardından adli makamlara sevk edilmeleri bekleniyor. Sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyon bölgedeki narkotik denetimlerin kararlılıkla süreceğini bir kez daha gösterdi.

