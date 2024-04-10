Şanlıurfa’nın ilk kadın muhtarı: 24 saat vatandaşlarımın hizmetindeyim

31 Mart seçimlerinde Birecik İlçesine bağlı Mezra Mahallesi Muhtar Adayı olan Şükran İmrak, 3 erkek adaya karşı yarışarak, Mezra Mahallesi Muhtarı oldu.

Şanlıurfa'da toplam 7 kadın muhtar adayı yarıştı. Şükran İmrak Şanlıurfa'da ilk kez bir kadın, mahalle muhtarı oldu. Mezra Mahallesinin 45 yaşındaki lise mezunu ev hanımı olan yeni muhtar Şükran İmrak böylece Şanlıurfa'da bir ilki gerçekleştirmiş oldu. 5 çocuk annesi Muhtar Şükran İmrak SABAH'a konuştu.

Şükran İmrak 13 bin nüfusu bulunan Mezra Mahallesi'nde 31 Mart seçimlerinde 8300 seçmenin 2240 oyunu aldım, bir yıldır gece gündüz ben kapı kapı dolaştım vatandaşlardan hizmet için oy istedim sağ olsun vatandaşlar bana inanarak oy verip beni Şanlıurfa 'nın ilk kadın muhtarı olarak seçtiler ben hiçbir partinin adayı ve desteğini almadım kendi çabamla çalıştım ve vatandaşların oyunu aldım. Mahallemin 13 bin nüfusu var mahallenin ilk etapta PTT, ATM, internet ağı, çocuklar için park ve oyun alanlarına ihtiyacımız var. Muhtarlık yerimiz yok. Bu eksiklerimizi gidermek için yetkililerden yardım bekliyoruz.

İmrak: "Kadınlara dönük projelerim var mahallede kadınlara kooperatif kurup kadınların kendi ürettiği ürünleri burada değerlendireceğiz. Türkiye'de en iyi patlıcan Birecik'te bizim mahallede yetişiyor. Sarımsağımız meşhur bu ürünleri kadınlarımız üretip değerlendirecek kadınlarımız kendileri üretip aile bütçelerine katkı sağlayacaklar İnşallah el ele verip çalışacağız. Ben 24 saat vatandaşlarımın emrindeyim" dedi. Muhtar Şükran İmrak bayramda vatandaşların bayramını da kutlamayı ihmal etmedi.