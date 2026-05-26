Şanlurfa’da bayram namazı saat kaçta? 2026 Diyanet ile Şanlıurfa bayram namazı saati

Mübarek Kurban Bayramı'nın ilk gününde Şanlıurfa genelindeki tüm ibadethanelerde manevi bir coşku yaşanacak. Bu kadim şehirde, bayram namazıyla başlayacak olan dini vecibeler, kesilecek kurbanlar ve yapılacak ziyaretlerle devam edecek. Diyanet'in güncel takvim verilerine göre şanlı şehirde cemaatle buluşma dakikaları netlik kazandı.
Coğrafi konumu gereği Türkiye'nin batısındaki illere kıyasla güneşi daha erken karşılayan Şanlıurfa'da, 27 Mayıs Çarşamba sabahı tam 05:41 itibarıyla camilerde bayram namazı için ilk tekbirler getirilecek ve cemaat saf tutmaya başlayacak.
• Kurban olarak ancak koyun, keçi, sığır, manda ve deve kesilebilir. Bunların dışındaki hayvanlar kurban olarak kesilemezler.
• Kurbanlık hayvanlarda kameri yıl esasına göre, devenin 5; sığır ve mandanın 2; koyun ve keçinin ise 1 yaşını doldurması şarttır. Bu yaşları tamamlamayan bir hayvan kurban olmaz. Fakat sadece koyun cinsi için bir istisna söz konusudur. Buna göre 6 ayını tamamlayan koyun, bir yaşını doldurmuş gibi gösterişli/iri olması halinde kurban edilebilir.
• Koyun veya keçi sadece bir kişi adına kurban edilir. Deve, sığır ve manda ise bir kişiden yedi kişiye kadar ortak olarak kurban edilebilir. Bu durumda her bir kişinin hissesi yedide birden aşağıya düşmemelidir.
• Kurban edilecek hayvan sağlıklı ve organları tam olmalıdır. Hayvandan beklenen maksadı tümüyle yok eden veya değerini azaltan kusurlar, hayvanın kurban olmasına engel teşkil eder.
• Belirgin derecede hasta, yürüyemeyecek derecede zayıf veya topal, bir ya da iki gözü kör, boynuzlarının biri veya ikisi kökünden kırık, kulaklarının veya memelerinin yarısı kesik, dişlerinin tamamı veya çoğu dökük hayvanlardan kurban olmaz.
• Hayvanın doğuştan boynuzsuz olması, sonradan yapılan bir müdahaleyle boynuzsuzlaştırılması, boynuzunun bir kısmının kırık olması, bir kulağının delik veya yırtılmış olması ve hafif topal olması kurban edilmesine engel değildir.
• Etinden ya da hizmetinden yararlanmak amacıyla kısırlaştırılmış/iğdiş edilmiş hayvanlar da kurban olarak kesilebilir.
1. Kurban edilecek hayvanlara gerek kesim öncesi gerekse kesim yerine intikali esnasında iyi davranılmalı, eziyet görüp strese girmelerine sebep olacak davranışlardan sakınılmalıdır.
2. Kesim yeri ve çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.
3. Kesim gerçekleştirilirken hem kurbanlık hayvanın hem de kesimi gerçekleştirenlerin zarar görmemesi için gerekli tedbirler alınmalıdır.
4. Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir.
5. Kurban kesimi için bıçak bileme vb. ön hazırlıklar hayvanın gözü önünde yapılmamalıdır.
6. Usûlüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir.
7. Hayvan kesilirken besmele çekilmelidir.
8. Kesim sırasında, kanın akıp boşalmasını beklemeden omuriliğinin hemen kesilmesi mekruhtur.
9. Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına ve derisinin yüzülmesi gibi diğer işlemlere başlanmamasına özen gösterilmelidir.
10. Hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.