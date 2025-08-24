Şans Topu çekiliş sonuçları 24 Ağustos 2025: İşte Milli Piyango Online ile Şans Topu sorgulama ekranı!

Şans Topu çekiliş sonuçları haftanın son çekilişinde merakla araştırılıyor. Noter huzurunda ve canlı yayınla yapılan çekilişte kazandıran numaralar tek tek belirleniyor. Bilet alarak şansını deneyenler, gözlerini kazandıran numaralara çevirdi. 4.209.368 TL değerindeki büyük ikramiye noter huzurunda ve canlı yayında açıklanan çekilişin ardından sahiplerine dağıtılacak. İşte, 24 Ağustos Şans Topu sonucu sorgulama ekranı.
Haftanın iki günü gerçekleşen Şans Topu çekilişi bu akşam saat 20.00'de gerçekleşiyor.
Kazandıran numaralar MP TV canlı yayın ekranlarına yansıyor.
6 numarayı öğrenmek için:
ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?
Şans Topu haftada iki gün, çarşamba ve pazar günleri çekiliyor. Çekilişler www.millipiyangoonline.com sitesinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanıyor. Şans Topu Çekiliş Sonuçları, çekilişin hemen ardından https://www.millipiyangoonline.com/sans-topu/sonuclar adresinden öğrenilebiliyor.