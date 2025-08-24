Haberler Yaşam Haberleri Şans Topu çekiliş sonuçları 24 Ağustos 2025: İşte Milli Piyango Online ile Şans Topu sorgulama ekranı!
Giriş Tarihi: 24.8.2025 18:39 Son Güncelleme: 24.8.2025 18:40

Şans Topu çekiliş sonuçları 24 Ağustos 2025 günü yapılan çekilişin ardından belli oluyor. Şans oyunu tutkunlarının heyecanla takip ettiği çekiliş, bu akşam canlı yayında gerçekleştiriliyor. 4.209.368 TL değerindeki büyük ikramiye sahiplerini bulacak. Çekilişin ardından bilet numaralarını sorgulamak isteyenler için MPİ sonuç ekranı erişime açılacak. İşte, 24 Ağustos Şans Topu sorgulama ekranı ve tüm detaylar.

Şans Topu çekiliş sonuçları haftanın son çekilişinde merakla araştırılıyor. Noter huzurunda ve canlı yayınla yapılan çekilişte kazandıran numaralar tek tek belirleniyor. Bilet alarak şansını deneyenler, gözlerini kazandıran numaralara çevirdi. 4.209.368 TL değerindeki büyük ikramiye noter huzurunda ve canlı yayında açıklanan çekilişin ardından sahiplerine dağıtılacak. İşte, 24 Ağustos Şans Topu sonucu sorgulama ekranı.

24 AĞUSTOS ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Haftanın iki günü gerçekleşen Şans Topu çekilişi bu akşam saat 20.00'de gerçekleşiyor.

Kazandıran numaralar MP TV canlı yayın ekranlarına yansıyor.

6 numarayı öğrenmek için:

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMA

ŞANS TOPU CANLI ÇEKİLİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?
Şans Topu haftada iki gün, çarşamba ve pazar günleri çekiliyor. Çekilişler www.millipiyangoonline.com sitesinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanıyor. Şans Topu Çekiliş Sonuçları, çekilişin hemen ardından https://www.millipiyangoonline.com/sans-topu/sonuclar adresinden öğrenilebiliyor.

