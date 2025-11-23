ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 23 Kasım Şans Topu kazanan numaraları sorgulama ekranı

Şans Topu'nun heyecanla beklenen çekilişi, her hafta olduğu gibi Çarşamba ve Pazar günleri oyun severlerin gündeminde yerini alıyor. 23 Kasım 2025 Pazar akşamı gerçekleştirilecek çekiliş öncesinde, katılımcılar bilet sorgulamalarını Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesi ya da mobil uygulaması üzerinden pratik bir şekilde yapabiliyor. Noter eşliğinde yapılacak çekilişte şanslı numaralar canlı yayında duyurulacak ve büyük ikramiyenin talihlisi netleşecek. Bu hafta da Şans Topu heyecanı izleyenleri ekran başına toplamaya aday. İşte ayrıntılar…