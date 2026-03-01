Haberler Yaşam Haberleri ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? Milli Piyango 1 Mart Şans Topu kazanan numaraları TIKLA-ÖĞREN
Giriş Tarihi: 1.03.2026 17:22

Şans oyunu tutkunlarının yakından takip ettiği Şans Topu çekilişi, bu hafta da büyük bir heyecanla bekleniyor. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen ve haftada iki gün gerçekleştirilen çekilişlerden biri, 1 Mart 2026 Pazar akşamı yapılacak. Her zamanki gibi noter huzurunda gerçekleştirilecek çekiliş, MPİ’nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

Şans oyunu severlerin ilgiyle takip ettiği Şans Topu çekilişi, 1 Mart 2026 Pazar akşamı yapılması beklenen çekilişler arasında yer alıyor. Milli Piyango İdaresi tarafından haftada iki gün düzenlenen bu çekilişin, her zamanki gibi noter huzurunda gerçekleştirilmesi ve MPİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanması planlanıyor.

1 MART ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?
On Numara sonuçları bugün saat 20.00 itibarıyla yanıt buluyor. 22 şanslı numara noter huzurunda gerçekleşen çekiliş ardından ekranlara yansıyor.
1 Mart 2026 Pazar Şans Topu çekilişini kazanan şanslı numaralar belli olduğunda haberlerde yer verilecektir.

1 MART ŞANS TOPU SONUÇLARI
Şans Topu 1 Mart Pazar sonuçları MPİ canlı ekranından ilan edildiğinde haberlerde yer verilecektir.

İşte, günün kazanan şanslı numaraları;

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMA

ŞANS TOPU CANLI ÇEKİLİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu haftada iki gün, çarşamba ve pazar günleri çekiliyor. Çekilişler www.millipiyangoonline.com sitesinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanıyor. Şans Topu Çekiliş Sonuçları, çekilişin hemen ardından https://www.millipiyangoonline.com/sans-topu/sonuclar adresinden öğrenilebiliyor.

