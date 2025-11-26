Haberler Yaşam Haberleri ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 26 Kasım Şans Topu kazandıran numaraları sorgulama
Giriş Tarihi: 26.11.2025 17:17

Şans oyunu severlerin merakla beklediği Şans Topu çekilişi, bu hafta da büyük bir heyecan yaratıyor. Milli Piyango İdaresi tarafından her Çarşamba ve Pazar düzenlenen çekilişlerden biri, 26 Kasım Çarşamba akşamı gerçekleştirilecek. Noter gözetiminde yapılan çekiliş, MPİ’nin resmi YouTube kanalından canlı olarak takip edilebilecek. Çekiliş sona erdiğinde ise 26 Kasım’a ait Şans Topu sonuçları ve kazandıran numaralar haberin devamında...

Şans Topu tutkunlarını her hafta olduğu gibi bu Çarşamba ve Pazar akşamı yine büyük bir heyecan bekliyor. 26 Kasım 2025 Çarşamba günü yapılacak çekiliş öncesinde katılımcılar, Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden kuponlarını kolayca kontrol edebiliyor. Çekiliş anında belirlenen talihli numaralar ise canlı yayında duyurularak büyük ödülün kazananı ortaya çıkacak. Tüm ayrıntılar haberimizin devamında…

26 KASIM ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?
26 Kasım 2025 Çarşamba Şans Topu çekilişini kazanan şanslı numaralar belli olduğunda haberlerde yer verilecektir.

26 KASIM ŞANS TOPU SONUÇLARI
İşte, günün kazanan şanslı numaraları;

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMA

ŞANS TOPU CANLI ÇEKİLİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu haftada iki gün, çarşamba ve pazar günleri çekiliyor. Çekilişler www.millipiyangoonline.com sitesinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanıyor. Şans Topu Çekiliş Sonuçları, çekilişin hemen ardından https://www.millipiyangoonline.com/sans-topu/sonuclar adresinden öğrenilebiliyor.

