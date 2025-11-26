ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 26 Kasım Şans Topu kazandıran numaraları sorgulama

Şans Topu tutkunlarını her hafta olduğu gibi bu Çarşamba ve Pazar akşamı yine büyük bir heyecan bekliyor. 26 Kasım 2025 Çarşamba günü yapılacak çekiliş öncesinde katılımcılar, Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden kuponlarını kolayca kontrol edebiliyor. Çekiliş anında belirlenen talihli numaralar ise canlı yayında duyurularak büyük ödülün kazananı ortaya çıkacak. Tüm ayrıntılar haberimizin devamında…
26 KASIM ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?
On Numara sonuçları bugün saat 20.00 itibarıyla yanıt buluyor. 22 şanslı numara noter huzurunda gerçekleşen çekiliş ardından ekranlara yansıyor.
26 Kasım 2025 Çarşamba Şans Topu çekilişini kazanan şanslı numaralar belli olduğunda haberlerde yer verilecektir.
ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?
Şans Topu haftada iki gün, çarşamba ve pazar günleri çekiliyor. Çekilişler www.millipiyangoonline.com sitesinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanıyor. Şans Topu Çekiliş Sonuçları, çekilişin hemen ardından https://www.millipiyangoonline.com/sans-topu/sonuclar adresinden öğrenilebiliyor.