ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 26 Kasım Şans Topu kazandıran numaraları sorgulama

Şans Topu tutkunlarını her hafta olduğu gibi bu Çarşamba ve Pazar akşamı yine büyük bir heyecan bekliyor. 26 Kasım 2025 Çarşamba günü yapılacak çekiliş öncesinde katılımcılar, Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden kuponlarını kolayca kontrol edebiliyor. Çekiliş anında belirlenen talihli numaralar ise canlı yayında duyurularak büyük ödülün kazananı ortaya çıkacak. Tüm ayrıntılar haberimizin devamında…