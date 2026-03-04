ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? Milli Piyango 4 Mart Şans Topu sonuçları TIKLA-ÖĞREN

Şans oyunu tutkunlarının heyecanla beklediği Şans Topu çekilişi, 4 Mart 2026 Çarşamba akşamı gerçekleştirilecek. Milli Piyango İdaresi tarafından haftanın belirli günlerinde düzenlenen çekiliş, bu kez de noter denetiminde yapılacak. Çekilişi canlı olarak izlemek isteyenler, MPİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden yayınla takip edebilecek.
4 MART ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?
On Numara sonuçları bugün saat 20.00 itibarıyla yanıt buluyor. 22 şanslı numara noter huzurunda gerçekleşen çekiliş ardından ekranlara yansıyor.
4 Mart 2026 Çarşamba Şans Topu çekilişini kazanan şanslı numaralar belli olduğunda haberlerde yer verilecektir.
ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?
Şans Topu haftada iki gün, çarşamba ve pazar günleri çekiliyor. Çekilişler www.millipiyangoonline.com sitesinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanıyor. Şans Topu Çekiliş Sonuçları, çekilişin hemen ardından https://www.millipiyangoonline.com/sans-topu/sonuclar adresinden öğrenilebiliyor.