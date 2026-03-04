ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? Milli Piyango 4 Mart Şans Topu sonuçları TIKLA-ÖĞREN

Şans oyunu tutkunlarının heyecanla beklediği Şans Topu çekilişi, 4 Mart 2026 Çarşamba akşamı gerçekleştirilecek. Milli Piyango İdaresi tarafından haftanın belirli günlerinde düzenlenen çekiliş, bu kez de noter denetiminde yapılacak. Çekilişi canlı olarak izlemek isteyenler, MPİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden yayınla takip edebilecek.