Haberler Yaşam Haberleri ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? Milli Piyango 4 Mart Şans Topu sonuçları TIKLA-ÖĞREN
Giriş Tarihi: 4.03.2026 18:59

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? Milli Piyango 4 Mart Şans Topu sonuçları TIKLA-ÖĞREN

Şans Topu çekilişi, 4 Mart 2026 Çarşamba günü talihlilerini belirlemek üzere yeniden gerçekleştirilecek. Şans oyunu severlerin yakından takip ettiği çekiliş, yetkili kurum tarafından noter denetiminde yapılacak. Her hafta düzenli olarak yapılan organizasyon, canlı yayın aracılığıyla izleyicilere aktarılacak.

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? Milli Piyango 4 Mart Şans Topu sonuçları TIKLA-ÖĞREN
  • ABONE OL

Şans oyunu tutkunlarının heyecanla beklediği Şans Topu çekilişi, 4 Mart 2026 Çarşamba akşamı gerçekleştirilecek. Milli Piyango İdaresi tarafından haftanın belirli günlerinde düzenlenen çekiliş, bu kez de noter denetiminde yapılacak. Çekilişi canlı olarak izlemek isteyenler, MPİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden yayınla takip edebilecek.

4 MART ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?
On Numara sonuçları bugün saat 20.00 itibarıyla yanıt buluyor. 22 şanslı numara noter huzurunda gerçekleşen çekiliş ardından ekranlara yansıyor.
4 Mart 2026 Çarşamba Şans Topu çekilişini kazanan şanslı numaralar belli olduğunda haberlerde yer verilecektir.

4 MART ŞANS TOPU SONUÇLARI
Şans Topu 4 Mart sonuçları MPİ canlı ekranından ilan edildiğinde haberlerde yer verilecektir.

İşte, günün kazanan şanslı numaraları;

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMA

ŞANS TOPU CANLI ÇEKİLİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu haftada iki gün, çarşamba ve pazar günleri çekiliyor. Çekilişler www.millipiyangoonline.com sitesinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanıyor. Şans Topu Çekiliş Sonuçları, çekilişin hemen ardından https://www.millipiyangoonline.com/sans-topu/sonuclar adresinden öğrenilebiliyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? Milli Piyango 4 Mart Şans Topu sonuçları TIKLA-ÖĞREN
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz