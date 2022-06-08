Şans Topu çekiliş sonuçları bugün açıklandı mı? Milli Piyango ile 8 Haziran Şans Topu sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranı

Şans Topu sonuçları bugün canlı yayında noter huzurunda belli oluyor. Haftada iki gün gerçekleşen çekilişte doğru numaraların kapısı büyük 1 milyonu aşan büyük ikramiyeye çıkacak. Milli Piyango Online üzerinden MP TV canlı yayını ile yapılan çekiliş anbean takip edilebiliyor. Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı bugünün en çok ziyaret edilen sayfaları arasında. Peki, 8 Haziran Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MPİ bilet sorgulama ekranı…
ŞANS TOPU SONUÇLARI 8 HAZİRAN 2022
Haftanın ilk Şans Topu çekilişi bu akşam saat 20.00'de gerçekleşiyor. MP TV üzerinden canlı olarak takip edilen çekilişteki şanslı numaralar şöyle:
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ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?
Şans Topu, 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamın ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.
Bir oyun kombinasyonu, oyuncunun çekilişte tahmin edeceği 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamdan ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamdan oluşur.
Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL'dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.
Kazanan kombinasyon, her çekilişte iki farklı seriden çekilen rakamlardan oluşur : 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakam ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakam. Beş rakam, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden 1 ila 34 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.