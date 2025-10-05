ŞANS TOPU SONUÇ SORGULAMA | 5 Ekim 2025 Şans Topu sonuçları açıklandı mı? MP bilet sorgula!

Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Şans Topu çekilişi, 5 Ekim 2025 tarihinde sorgulanıyor. Çekilişi canlı takip edemeyenler, kazandıran numaraları ve ikramiye detaylarını öğrenmek için arama yapıyor. Şans oyunlarını yakından takip edenler için Şans Topu sonuçları açıklandı mı, kazanan numaralar neler ve MP bilet sorgulama ekranına nasıl ulaşılır soruları gündemde. İşte Şans Topu sonuç sorgulama sayfası ve detaylar…
Şans Topu çekilişi haftanın 2 günü gerçekleşiyor.
İşte, 5 Ekim Şans Topu çekilişi talihli rakamlar:
Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden birinci bölüm için 5 numara ve farklı bir küre içerisindeki 14 numara içinden ikinci bölüm için 1 numara çekilir.
Şans Topu, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;
Sen Seç modunda, 34 adet Şans Topu numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabilirsin.
Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 24 adet Şans Topu numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 5, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numarayı doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.