Haberler Yaşam Haberleri Şans Topu sonuçları 1 Ekim 2025: Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı ve kazandıran numaralar
Giriş Tarihi: 1.10.2025 18:58

Şans Topu sonuçları 1 Ekim 2025: Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı ve kazandıran numaralar

1 Ekim 2025 tarihli şans topu sonuçları sorgulanıyor. Kazandıran numaralar ve büyük ikramiye tutarı açıklandı. 1 milyon 136 bin 162 TL değerindeki ikramiyeyi kazanan talihliler merak edilirken sonuçlar Milli Piyango İdaresi’nin resmi sitesi üzerinden sorgulanabiliyor. İşte şans topu sonuçları sorgulama ekranı.

Şans Topu sonuçları 1 Ekim 2025: Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı ve kazandıran numaralar

Şans Topu çekilişi 1 Ekim 2025 sonuçları kontrol ediliyor. Büyük ikramiyenin 1.136.162 TL olduğu çekilişte kazandıran numaralar noter huzurunda belirlendi. Şans oyunu tutkunları Milli Piyango İdaresi'nin online sorgulama ekranından sonuçları anında kontrol edebiliyor. İşte, şans topu sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar.

1 EKİM ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Şans Topu çekilişi haftanın 2 günü gerçekleşiyor.

İşte 1 Ekim 2025 Şans Topu çekilişi talihli rakamlar:

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

ŞANS TOPU SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden birinci bölüm için 5 numara ve farklı bir küre içerisindeki 14 numara içinden ikinci bölüm için 1 numara çekilir.

Şans Topu, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

Sen Seç modunda, 34 adet Şans Topu numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabilirsin.
Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 24 adet Şans Topu numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 5, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numarayı doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

ARKADAŞINA GÖNDER
Şans Topu sonuçları 1 Ekim 2025: Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı ve kazandıran numaralar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz