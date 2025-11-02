Haberler Yaşam Haberleri Şans Topu sonuçları 2 Kasım 2025: Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı ve kazandıran numaralar
Giriş Tarihi: 2.11.2025 18:06

2 Kasım 2025 tarihli Şans Topu çekilişi için heyecan dorukta. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılacak çekilişte kazandıran numaralar noter huzurunda belirlenecek. 1.136.162 TL değerindeki büyük ikramiyenin kime çıkacağı merak edilirken, sonuçlar açıklandığında MPİ’nin resmi sitesi üzerinden sorgulanabilecek. İşte, 2 Kasım 2025 tarihli şans topu sonuçları sorgulama ekranı.

2 KASIM ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Şans Topu çekilişi haftanın 2 günü gerçekleşiyor.

İşte 2 Kasım 2025 Şans Topu çekilişi talihli rakamlar:

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

ŞANS TOPU SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden birinci bölüm için 5 numara ve farklı bir küre içerisindeki 14 numara içinden ikinci bölüm için 1 numara çekilir.

Şans Topu, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

Sen Seç modunda, 34 adet Şans Topu numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabilirsin.
Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 24 adet Şans Topu numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 5, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numarayı doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

