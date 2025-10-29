Haberler Yaşam Haberleri Şans Topu sonuçları 29 Ekim 2025 yayında! Milli Piyango Online ile Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama
Şans Topu sonuçları 29 Ekim 2025 yayında! Milli Piyango Online ile Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama

Şans Topu çekilişinde heyecan dorukta! Büyük ikramiyenin sahibi olmak isteyen binlerce kişi, biletlerini kontrol etmek için 29 Ekim 2025 Şans Topu sonuçları sorgulama ekranını araştırmaya başladı. Haftada iki kez düzenlenen bu büyük çekilişin sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Piyango Online üzerinden 29 Ekim çekilişi hakkında merak edilenler:

Haftanın iki günü şans oyunu severlerin merakla takip ettiği Şans Topu çekilişi, bugün de büyük bir heyecana sahne olacak. Oyunda, 5+1 bilen bir sonraki büyük ikramiyenin sahibi olacak. Vatandaşlar, çekilişin hemen ardından hızlıca biletlerini kontrol etmek için "Şans Topu sonuçları açıklandı mı?", "Şans Topu sorgulama ekranı" gibi aramalar yaparak en güncel bilgilere ulaşmaya çalışıyor.

Şans Topu çekilişleri, haftada iki gün, Çarşamba ve Pazar günleri düzenlenmektedir. Çekilişler saat 20.00'de Milli Piyango Online'ın resmi internet sitesi ve YouTube kanalından canlı olarak yayınlanmaktadır.

İşte oyunun kuralları:

Şans Topu Nasıl Oynanır? (Oynama Kuralları ve İkramiye Kategorileri)

Şans Topu, iki farklı sayı kümesi üzerinden seçim yapılarak oynanır.

Oynama Şekli: Bir kolonda, birinci bölümdeki 34 sayı arasından 5 adet ve ikinci bölümdeki 14 sayı arasından 1 adet (artı sayı) seçilir.

Kazanma Koşulları: Oynadığınız kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1 (büyük ikramiye), 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edilirse ikramiye kazanılır.

