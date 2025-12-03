Şans Topu sonuçları 3 Aralık 2025 açıklandı mı? Milli Piyango Online ile Şans Topu sorgulama ekranı

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından düzenlenen ve haftada iki kez (Çarşamba ve Pazar) çekilen Şans Topu oyunu, heyecan dolu anlara sahne oluyor. 3 Aralık 2025 Çarşamba akşamı yapılacak olan çekiliş, binlerce kişiye ikramiye dağıtmayı hedefliyor. Çekilişe saatler kala, şans oyunu tutkunları sonuçların açıklanıp açıklanmadığını ve özellikle devreden ikramiyenin miktarını merak ediyor. İşte 3 Aralık Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı ve çekiliş saati bilgisi...
Milli Piyango Online Şans Topu 3 Aralık 2025 tarihli çarşamba çekilişi ile gündemde. Şanslı numaralar saat 20.00'de başlayan çekilişle belli oluyor.
İşte, canlı çekiliş sonrası sorgulama yapabileceğiniz o ekran:
Şans Topu oynamak için 34 sayıdan 6 şanslı numara seçerek kolonunu oluşturman yeterli!
Tek kolon ücreti 10 TL!
Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden birinci bölüm için 5 numara ve farklı bir küre içerisindeki 14 numara içinden ikinci bölüm için 1 numara çekilir.
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 5, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numarayı doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.
Şans Topu, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;
Sen Seç modunda, 34 adet Şans Topu numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.
Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 24 adet Şans Topu numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.
Haftada 2 gün kazanma şansın var! Şans Topu haftada 2 gün: Çarşamba ve Pazar günleri çekilir.