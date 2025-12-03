Şans Topu sonuçları 3 Aralık 2025 yayında! Milli Piyango Online ile Şans Topu sonuç sorgulama ekranı

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından düzenlenen ve haftada iki kez (Çarşamba ve Pazar) çekilen Şans Topu oyunu, heyecan dolu anlara sahne oluyor. 3 Aralık 2025 Çarşamba akşamı yapılacak olan çekiliş, binlerce kişiye ikramiye dağıtmayı hedefliyor. Çekilişe saatler kala, şans oyunu tutkunları sonuçların açıklanıp açıklanmadığını ve özellikle devreden ikramiyenin miktarını merak ediyor. İşte 3 Aralık Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı ve çekiliş saati bilgisi...