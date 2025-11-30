Şans Topu sonuçları 30 Kasım 2025! Milli Piyango Online Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama ekranı

Şans Topu, her hafta olduğu gibi bu hafta da gerçekleşiyor. 30 Kasım 2025 Pazar günü yapılacak olan çekilişin ardından, milyonlarca vatandaş gözlerini Şans Topu sonuçlarına çevirecek. Peki, çekiliş sonuçları açıklandı mı, bilet sorgulama işlemi nereden ve nasıl yapılır? İşte merak edilenler ve çekiliş saati bilgisi...