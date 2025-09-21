Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile Şans Topu 21 Eylül 2025 kazanan numaralar sorgulama ekranına taşınıyor!

Haftanın en çok oynanan şans oyunlarından biri olan Şans Topu çekilişi, Milli Piyango Online üzerinden canlı yayınla gerçekleştiriliyor. Noter ve MPİ yetkililerinin gözetiminde gerçekleşen çekiliş sonrası kazanan numaralar ve ikramiye dağılımı ortaya çıkıyor. Her hafta olduğu gibi bu hafta da binlerce vatandaş çekiliş heyecanını ekran başında takip ediyor. İşte, 21 Eylül Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı:
Milli Piyango Online üzerinden oynanan ve sonuçlanan Şans Topu sonuçları 21 Eylül 2025 tarihli pazar günü çekilişi ile gündemde. Şanslı numaralar saat 20.00'de başlayan çekilişle ortaya çıkıyor. İşte, sorgulama ekranı:
Şans Topu oynamak için 34 sayıdan 6 şanslı numara seçerek kolonunu oluşturman yeterli.
Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden birinci bölüm için 5 numara ve farklı bir küre içerisindeki 14 numara içinden ikinci bölüm için 1 numara çekilir.
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 5, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numarayı doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.
Şans Topu, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;
Sen Seç modunda, 34 adet Şans Topu numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.
Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 24 adet Şans Topu numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.
Haftada 2 gün kazanma şansın var! Şans Topu haftada 2 gün: Çarşamba ve Pazar günleri çekilir.