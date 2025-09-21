Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile Şans Topu 21 Eylül 2025 kazanan numaralar sorgulama ekranına taşınıyor!

Haftanın en çok oynanan şans oyunlarından biri olan Şans Topu çekilişi, Milli Piyango Online üzerinden canlı yayınla gerçekleştiriliyor. Noter ve MPİ yetkililerinin gözetiminde gerçekleşen çekiliş sonrası kazanan numaralar ve ikramiye dağılımı ortaya çıkıyor. Her hafta olduğu gibi bu hafta da binlerce vatandaş çekiliş heyecanını ekran başında takip ediyor. İşte, 21 Eylül Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı: