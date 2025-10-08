ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI!💥 | Milli Piyango Online ile 8 Ekim 2025 Şans Topu sonuçları sorgula!

Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen 8 Ekim Şans Topu çekilişi tamamlanıyor. Şansını deneyenler, kazanan numaraları öğrenmek ve biletlerini kontrol etmek için MP Online sorgulama ekranına yoğun ilgi gösteriyor. İşte Şans Topu sonuçları ve detaylı sorgulama bilgileri…
Şans Topu çekilişi haftanın 2 günü gerçekleşiyor.
İşte, 8 Ekim 2025Şans Topu çekilişi talihli rakamlar:
Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden birinci bölüm için 5 numara ve farklı bir küre içerisindeki 14 numara içinden ikinci bölüm için 1 numara çekilir.
Şans Topu, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;
Sen Seç modunda, 34 adet Şans Topu numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabilirsin.
Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 24 adet Şans Topu numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 5, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numarayı doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.