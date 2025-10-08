Haberler Yaşam Haberleri ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI!💥 | Milli Piyango Online ile 8 Ekim 2025 Şans Topu sonuçları sorgula!
Giriş Tarihi: 8.10.2025 22:45

Şans oyunu tutkunlarının merakla beklediği 8 Ekim Şans Topu çekilişi sonuçları gündemde. Milli Piyango Online üzerinden kazanan numaralar açıklanıyor ve bilet sahipleri sonuçları kolayca sorgulayabiliyor. İşte 8 Ekim Şans Topu çekiliş sonuçları ve sorgulama ekranı…

Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen 8 Ekim Şans Topu çekilişi tamamlanıyor. Şansını deneyenler, kazanan numaraları öğrenmek ve biletlerini kontrol etmek için MP Online sorgulama ekranına yoğun ilgi gösteriyor. İşte Şans Topu sonuçları ve detaylı sorgulama bilgileri…

8 EKİM ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI!

Şans Topu çekilişi haftanın 2 günü gerçekleşiyor.

İşte, 8 Ekim 2025Şans Topu çekilişi talihli rakamlar:

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden birinci bölüm için 5 numara ve farklı bir küre içerisindeki 14 numara içinden ikinci bölüm için 1 numara çekilir.

Şans Topu, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

Sen Seç modunda, 34 adet Şans Topu numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabilirsin.
Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 24 adet Şans Topu numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 5, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numarayı doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

