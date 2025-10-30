ŞANS TOPU SONUÇLARI BELLİ OLDU! 29 Ekim 2025 Şans Topu sonuçları MPİ bilet sorgula!

Haftanın iki günü şans oyunu severlerin merakla takip ettiği Şans Topu çekilişi, bugün de büyük bir heyecana sahne olacak. Oyunda, 5+1 bilen bir sonraki büyük ikramiyenin sahibi olacak. Vatandaşlar, çekilişin hemen ardından hızlıca biletlerini kontrol etmek için "Şans Topu sonuçları açıklandı mı?", "Şans Topu sorgulama ekranı" gibi aramalar yaparak en güncel bilgilere ulaşmaya çalışıyor.
Şans Topu çekilişleri, haftada iki gün, Çarşamba ve Pazar günleri düzenlenmektedir. Çekilişler saat 20.00'de Milli Piyango Online'ın resmi internet sitesi ve YouTube kanalından canlı olarak yayınlanmaktadır.
Şans Topu, iki farklı sayı kümesi üzerinden seçim yapılarak oynanır.
Oynama Şekli: Bir kolonda, birinci bölümdeki 34 sayı arasından 5 adet ve ikinci bölümdeki 14 sayı arasından 1 adet (artı sayı) seçilir.
Kazanma Koşulları: Oynadığınız kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1 (büyük ikramiye), 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edilirse ikramiye kazanılır.