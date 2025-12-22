Haberler Yaşam Haberleri ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI YAYINDA: Milli Piyango Online 21 Aralık Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama
Giriş Tarihi: 22.12.2025 07:31

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI YAYINDA: Milli Piyango Online 21 Aralık Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama

Şans Topu’nda heyecan hız kesmeden sürüyor. Salı ve Pazar günleri gerçekleştirilen çekilişler, Milli Piyango Online platformu üzerinden noter huzurunda yapılıyor. 21 Aralık Pazar günü yapılan çekilişin ardından, şansını deneyen vatandaşlar sonuçları öğrenmek için arayışa geçti. Kazanan numaralar, Milli Piyango’nun resmi internet sitesi ile mobil uygulaması aracılığıyla duyuruluyor.Peki, 21 Aralık Pazar Şans Topu sonuçları belli oldu mu, sonuçlara nereden ve nasıl ulaşılır?

Bu akşam MP TV ekranlarında canlı olarak gerçekleştirilen Şans Topu çekilişi, her zamanki gibi yoğun ilgi görüyor. Şansını deneyen oyuncular, büyük ikramiyenin kendilerine isabet edip etmediğini öğrenmek için kuponlarını kontrol etmeye başladı. Çekilişin tamamlanmasının ardından sonuçlar, merak edenler tarafından yakından takip ediliyor.Peki, 21 Aralık Pazar Şans Topu sonuçları belli oldu mu?

21 ARALIK ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Şans Topu çekilişi haftanın 2 günü gerçekleşiyor.İşte sonuçlar

Şans Topu sonuçları 21 Aralık 2025 Pazar: 03, 06, 09, 22, 30 + 10 (Şans Topu)

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

ŞANS TOPU SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden birinci bölüm için 5 numara ve farklı bir küre içerisindeki 14 numara içinden ikinci bölüm için 1 numara çekilir.

Şans Topu, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

Sen Seç modunda, 34 adet Şans Topu numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabilirsin.
Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 24 adet Şans Topu numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 5, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numarayı doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

Şans Topu oyununda;

· Birinci kategori olan "5+1 bilen", ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili tüm tahminlerin ve ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olduğu oyunlardır;

· İkinci kategori olan "5 bilen", ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili tüm tahminlerin doğru olduğu ancak ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olmadığı oyunlardır;

· Üçüncü kategori olan "4+1 bilen", ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili 5 tahminden 4'ünün doğru olduğu ve ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olduğu oyunlardır;

· Dördüncü kategori olan "4 bilen", ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili 5 tahminden 4'ünün doğru olduğu ancak ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olmadığı oyunlardır;

Beşinci kategori olan "3+1 bilen", ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili 5 tahminden 3'ünün doğru olduğu ve ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olduğu oyunlardır;

Altıncı kategori olan "3 bilen", ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili 5 tahminden 3'ünün doğru olduğu ancak ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olmadığı oyunlardır;

· Yedinci kategori olan "2+1 bilen", ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili 5 tahminden 2'sinin doğru olduğu ve ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olduğu oyunlardır;

· Sekizinci kategori olan "1+1 bilen", ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili 5 tahminden 1'inin doğru olduğu ve ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olduğu oyunlardır;

· Dokuzuncu kategori olan "0+1 bilen", ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili tüm tahminlerin yanlış olduğu ancak ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olduğu oyunlardır.

5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

