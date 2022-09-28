Haberler Yaşam Haberleri Şans Topu sonuçları SORGULA: Milli Piyango Online ile 28 Eylül Şans Topu sonuçları AÇIKLANDI! MPİ bilet sorgulama
Giriş Tarihi: 28.9.2022 20:03 Son Güncelleme: 28.9.2022 20:03

Şans Topu sonuçları SORGULA: Milli Piyango Online ile 28 Eylül Şans Topu sonuçları AÇIKLANDI! MPİ bilet sorgulama

Şans Topu sonuçları” her hafta 2 gün yapılan MP TV canlı yayınıyla belirlenerek kazandıran numaralar şans oyunu severlere duyuruldu. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı çekilişine Milli Piyango Online ve MPİ üzerinden kupon doldurarak dahil olanlar Şans Topu sonuçları sorgulama yapmak isteyerek “28 Eylül Şans Topu sonuçları açıklandı mı?” şeklindeki soruya cevap arıyor. Milli Piyango Online ile 28 Eylül Şans Topu sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası.

Şans Topu sonuçları SORGULA: Milli Piyango Online ile 28 Eylül Şans Topu sonuçları AÇIKLANDI! MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango Online aracılığıyla her hafta 2 gün yapılan MP TV canlı yayınında kazandıran numaraları belirlenen "Şans Topu Sonuçları" her hafta Çarşamba günü olduğu gibi bugün de MP TV canlı yayınında belirlenen şanslı numaralarla duyurulacak. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan bugünkü MP TV canlı çekilişine kupon doldurarak katılanlar, kazandıran numaralarla Şans Topu sonuçları sorgulama yapmak isteyerek "28 Eylül Şans Topu sonuçları açıklandı mı?" şeklindeki soruya cevap arıyor.

ŞANS TOPU SONUÇLARI (28 EYLÜL)

28 Eylül Şans Topu sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı detayları şöyle;

Şans Topu sonuçları SORGULA: Milli Piyango Online ile 28 Eylül Şans Topu sonuçları AÇIKLANDI! MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 28 Eylül Şans Topu sonuçları

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ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu, 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamın ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.

Bir oyun kombinasyonu, oyuncunun çekilişte tahmin edeceği 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamdan ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamdan oluşur.

Şans Topu sonuçları SORGULA: Milli Piyango Online ile 28 Eylül Şans Topu sonuçları AÇIKLANDI! MPİ bilet sorgulama

Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL'dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.

Kazanan kombinasyon, her çekilişte iki farklı seriden çekilen rakamlardan oluşur : 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakam ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakam. Beş rakam, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden 1 ila 34 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.

Şans Topu sonuçları SORGULA: Milli Piyango Online ile 28 Eylül Şans Topu sonuçları AÇIKLANDI! MPİ bilet sorgulama

SEN SEÇ!

Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

Şans Topu sonuçları SORGULA: Milli Piyango Online ile 28 Eylül Şans Topu sonuçları AÇIKLANDI! MPİ bilet sorgulama

SİSTEM OYUNU

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

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Şans Topu sonuçları SORGULA: Milli Piyango Online ile 28 Eylül Şans Topu sonuçları AÇIKLANDI! MPİ bilet sorgulama
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