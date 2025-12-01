Haberler Yaşam Haberleri Şans Topu sonuçlarıyla şanslı rakamlar! 30 Kasım 2025 MPİ Online Şans Topu sonuçları sorgulama
Giriş Tarihi: 1.12.2025 07:22

30 Kasım 2025 Pazar akşamı gerçekleştirilecek Şans Topu çekilişi için heyecan dorukta. Büyük ikramiyenin sahibi ve kazandıran numaraların tamamı merakla bekleniyor. Milli Piyango Online tarafından düzenlenen çekilişte kazandıran numaralar açıklandı mı? İşte, Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar...

Şans Topu, her hafta olduğu gibi bu hafta da gerçekleşiyor. 30 Kasım 2025 Pazar günü yapılacak olan çekilişin ardından, milyonlarca vatandaş gözlerini Şans Topu sonuçlarına çevirecek. Peki, çekiliş sonuçları açıklandı mı, bilet sorgulama işlemi nereden ve nasıl yapılır? İşte merak edilenler ve çekiliş saati bilgisi...

ŞANS TOPU SONUÇLARI 30 KASIM 2025

Milli Piyango Online Şans Topu 30 Kasım 2025 tarihli pazar çekilişi ile gündemde. Şanslı numaralar saat 20.00'de başlayan çekilişle belli oluyor.

İşte, canlı çekiliş sonrası sorgulama yapabileceğiniz o ekran:

ŞANS TOPU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

İşte oyunun kuralları:

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu oynamak için 34 sayıdan 6 şanslı numara seçerek kolonunu oluşturman yeterli!

Tek kolon ücreti 10 TL!

Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden birinci bölüm için 5 numara ve farklı bir küre içerisindeki 14 numara içinden ikinci bölüm için 1 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 5, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numarayı doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

Şans Topu, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

Sen Seç modunda, 34 adet Şans Topu numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.
Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 24 adet Şans Topu numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

Haftada 2 gün kazanma şansın var! Şans Topu haftada 2 gün: Çarşamba ve Pazar günleri çekilir.

Şans Topu sonuçlarıyla şanslı rakamlar! 30 Kasım 2025 MPİ Online Şans Topu sonuçları sorgulama
