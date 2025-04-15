Haberler Yaşam Haberleri Sansar Salvo’ya tutuklama talebi
Giriş Tarihi: 15.4.2025 11:48

Sansar Salvo’ya tutuklama talebi

İstanbul'da babasını darp ettiği görüntüleri sosyal medyada paylaşmasının ardından rapçi Sansar Salvo, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında Ataşehir'de gözaltına alındı. Emniyet işlemleri tamamlanan şüpheli rapçi bugün adliyeye getirildi. Savcılık şüphelinin “Basit yaralama” suçundan tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Sansar Salvo’ya tutuklama talebi

Ünlü rapçi Sansar Salvo'nun babasına şiddet uyguladığı ve tehdit ettiği görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli rapçi Ekin Can Arslan hakkında "Tehdit" ve "Basit yaralama" suçlarından soruşturma başlattı. Bu kapsamda şüpheli rapçi dün gece gözaltına alındı.

SANSAR SALVOYA TUTUKLAMA TALEBİ

Emniyet işlemleri tamamlanan Sansar Salvo lakaplı Ekin Can Arslan, bugün İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Savcılıkta ifade veren şüpheli rapçi, ifadesinin tamamlalanmasının ardından "Basit yaralama" suçundan tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Sansar Salvo’ya tutuklama talebi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz