Sansar Salvo’ya tutuklama talebi

Ünlü rapçi Sansar Salvo'nun babasına şiddet uyguladığı ve tehdit ettiği görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli rapçi Ekin Can Arslan hakkında "Tehdit" ve "Basit yaralama" suçlarından soruşturma başlattı. Bu kapsamda şüpheli rapçi dün gece gözaltına alındı.

SANSAR SALVOYA TUTUKLAMA TALEBİ

Emniyet işlemleri tamamlanan Sansar Salvo lakaplı Ekin Can Arslan, bugün İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Savcılıkta ifade veren şüpheli rapçi, ifadesinin tamamlalanmasının ardından "Basit yaralama" suçundan tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.