Şanssız aile iki günde iki felaket yaşadı!

Sultangazi'de şansız bir aile 2 günde iki felaket yaşadı 75.Yıl Mahallesi'nde meydana gelen olayda 4 katlı apartmanın bodrum katında yaşayan Figan ailesinin oturduğu evde salonda oyun oynayan 2 yaşındaki çocukları Yakup Figan'ın üzerine tavan çöktü. Gürültüyü duyan anne Zeynep Figan salondaki tavanın sıvalarının çocuğunun üzerine düştüğünü gördü. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, salonun eşyaları zarar gördü.

ÖNCE EVİN TAVANI ÇÖKTÜ 2 GÜN SONRA DA EVİ SU BASTI

Önce evin tavanı çocukların üzerine çökerken Olaydan 2 gün sonra İstanbul'da etkili olan sağanak nedeniyle Figan ailesinin yaşadığı evi bu kez su bastı. Evin büyük bir kısmı su altında kalan aile eşyalarını evden çıkartmak zorunda kaldı.

ANNE ZEYNEP FİGAN, 'GÜCÜMÜZ YETMİYOR BAŞKA BİR EVE ÇIKMAYA'

Zeynep Figan, "Çocuklarım burada oynuyorlardı. Tavan zaten ev çok eski olduğu için 3-4 kere de su bastı. Tavan çökmüş, ben mutfaktaydım, yemek yapıyordum. Benim 11 yaşındaki kızım parçalar düşünce anlamış. Çocuğun üstüne düşüyor ama az düşüyor, çocuğu çektim mutfağa. Komple duvar aşağı düştü. 3-4 kere de evimizi su bastı, bütün eşyalarımız çöpe gitti. Mahalle falan biraz eşyalar topladılar. Fayansı da devlet yaptırdı iki kere. Yani sürekli bu sıkıntıyı çekiyoruz, durumumuz da olmadığı için başka bir eve de çıkamıyoruz. Eşim asgari ücretle çalışıyor, petrole girdi 3 ay oldu. Eşimin de fıtık problemi var. İzin de alamıyor, ameliyat da olamıyor mağdur oluruz. Bir çalışan eşim var, son yağmurda da evi su bastı, arayı komple mutfakla beraber. Kapıların önüne gaz beton yaptırdık ki buraya su gelmesin diye." dedi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör