Santa Maria Kilisesi saldırısında yeni gelişme!

Sarıyer'de pazar günü saat 11.40 sıralarında Santa Maria Kilisesi'nde meydana gelen silahlı saldırıda 52 yaşındaki Tuncer Murat Cihan hayatını kaybetti. Saldırının ardından yapılan çalışmalarda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 60 kişi gözaltına alındı.

18 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Şüphelilerden 26'sı sınır dışı edilmesi için geri gönderme merkezine gönderildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 34 şüpheli ise Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerin savcılık ifadelerini alması işlemi için 18 savcı görevlendirildi.

TÜM ŞÜPHELİLER SEVK EDİLDİ

Şüphelilerin ifade işlemleri yaklaşık 8 saat sürdü. İfadelerin ardından aralarında terör örgütü DEAŞ üyesi A.K. ve D.T.'nin bulunduğu 34 şüpheli tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerden 13'ü örgüt üyeliğinden sevk edilirken 21'i örgüt üyeliği ve kasten öldürme suçlarından sevk edildi.