Santa Maria Kilisesi yeniden ibadete açıldı

"KİLİSEYE TEŞEKKÜR EDERİM BÖYLE BİR ANMA TÖRENİ YAPTIKLARI İÇİN"

Saldırıda hayatını kaybeden Tuncer Murat Cihan'ın dayısı Rıza Aydemir, "O gün ben Türkiye'de yoktum. Televizyonda öğrendim. Ertesi günü buraya geldim. Bu olay nasıl oldu onu öğrenmek istedim. Faillerin yakalanması en büyük arzumuzdu. Çok şükür hızlı bir şekilde yakalandı. Neticede şunu beklerdim ben. Bu kadar çabuk bulunuyorsa isterdim ki önlemler alınsaydı belki de cinayet işlenmezdi. Ama yapacak bir şey yok. İstiyorum ki tekrarlanmasın. Bizim Murat gibi böyle çok değerli, kimseye zararı olmayan pırlanta gibi insanlara bir şey olmasın. Tarif edilemeyecek değerli bir insandı. Allah onu yanına aldı diyelim. Bu kiliseye de çok teşekkür ederim. Böyle bir anma yaptıkları için. Bizi de biraz teselli etti. Çünkü ne kadar değer verildiğini gördük. Biz insan ömrüne ne kadar değer verdiklerini gördük. Teselli etti. Buradaki kişilere de sizlere de teşekkür ediyorum duyarlı olduğunuz için" ifadelerini kullandı.