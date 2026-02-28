Şantajcıların planını kontak anahtarı bozdu

Adana'nın Seyhan ilçesi Karasoku Mahallesi'nde 23 Şubat'ta gece saatlerinde meydana gelen olayda, M.A.B'nin (46) sahibi olduğu döviz bürosu kurşunlandı. Necmi A.'nın (27) azmettirdiği 2'si çocuk 8 kişilik bir suç şebekesi, M.A.B.'den tehdit ve şantaj yöntemiyle para almaya başladı. M.A.B., daha fazla para vermeyi reddedince gözdağı vermek isteyen Necmi A.'nın azmettirdiği Mertcan Ç. (20), Kadir A. (20) ve B.N. (16), döviz bürosunu tabanca ve av tüfekleriyle kurşunlayıp kaçtı. Kurşunların isabet ettiği işyerinin camları kırılırken şüpheliler geldikleri otomobille olay yerinden kaçtı. Kaçarken otomobilin kontak anahtarını olay yerinde düşüren şüpheliler, polis tarafından tespit edildi. Plakası sahte olduğu anlaşılan park halindeki aracın çevresinde pusu kuran ekipler, otomobili yeniden çalıştırmak için çilingirle aracın yanına gelen Mertcan Ç. ile B.N.'yi kıskıvrak yakaladı. Şüphelilerin sorgularında, saldırıyı Necmi A.'nın azmettirdiğini öne sürmesi üzerine Necmi A. ile birlikte hareket ettiği öğrenilen Kadir A., Abdülkadir V. (25), Eda D. (25), Latife D. (20) ve M.İ. (17) gözaltına alındı. Necmi A., ifadesinde, "Ben M.A.B.'den para istemedim, şantaj yapmadım. Silahlı saldırıyla da bir ilgim yok" diyerek suçlamaları reddetti. Gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklanırken 2'si adli kontrolle serbest kaldı.

