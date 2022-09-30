Şanzıman Yağ Değişimi Ne Zaman Yapılır? Motor Yağ Basıncı Lambası Neden Yanar, Düşükse Ne Olur?

Şanzıman yağ değişimi, araçlarda periyodik olarak yapılması gereken bir bakım olarak karşımıza çıkar. Eğer vaktinde yapılmazsa araçlarda istenmeyen bazı durumlar ortaya çıkar. Şanzıman yağı değişiminin nasıl olduğu ve ne zaman yapıldığı her araç sahibi tarafından bilinmediği için bu yazımızda sizler için şanzıman yağ değişimi ne zaman yapılır, otomatik ve manuel şanzıman değişimleri kaç kilometrede yapılır, motor yağ basıncı lambası neden yanar sorularının yanıtlarını derledik.

ŞANZIMAN YAĞ DEĞİŞİMİ NE ZAMAN YAPILIR?

Şanzıman, otomobillerin motorlarının oluşturmuş olduğu dönme momentinin tekerlere iletilmesini sağlayan aktarma organı olarak karşımıza çıkar. İçerisinde bulunan dişliler sayesinde viteslerin aralıklarını belirleyen bu organın düzgün çalışabilmesi için yağa ihtiyacı vardır. Yağın bitmesi veya azalması dişlilerin sürtünme kuvveti ile aşınmasına ve yanmasına neden olacaktır bu nedenle düzenli olarak yağ kontrolü yapılması ve belirli periyotlarla yağ değişimi yapılması gerekir.

Şanzıman yağı, şanzıman üzerinde bulunan yağ çubuğunu çekerek yapılır. Belirlenen seviyenin altında ise yağ eklemesi ya da yağ değişimi yapılması gerekir. Uzmanlar, araba kullanıcılarının her 60 bin kilometrede otomatik şanzıman yağının değiştirmesi, her 100 kilometrede de manuel şanzıman yağı için servise gitmesi gerektiğini söyler. Bu bağlamda; 60 binde, 120 binde, 180 binde ve devam eden 60'ın katlarında yağ değişimi yapmak gereklidir.

MOTOR YAĞ BASINCI LAMBASI NEDEN YANAR?

Araçlar bakımları düzenli bir şekilde yapılmadığında bazı arızalar verirler. Bu arızaları da gösterge panelindeli işaretlerle kullanıcılarına gösterirler. Motor yağ basıncı lambasının yanması bir sorun olduğunun habercisidir. Yağ lambasının yanması motorda bulunan yağın yetersiz olduğunu veya yağ basının çok düşük olduğunu bildirir. Bu şekilde araba kullanımı şanzıman dişlilerinin yanmasına neden olabileceğinden daha büyük hasarlara yol açabilmektedir. bu nedenle motor yağ basıncı lambası yandığı zaman aracınızın yağını kontrol etmeli ve gereken işlemleri yapmalısınız.