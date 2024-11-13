SAP Türkiye, Kalyon Holding ve holdingin teknoloji girişimi OnBT iş birliğiyle teknoloji uzmanları yetiştirecek

Kurumsal uygulama ve iş odaklı yapay zeka çözümleri alanında lider SAP; 80 yıllık birikimiyle farklı sektörlerde faaliyet gösteren Kalyon Holding ve teknoloji alanındaki iştiraki OnBT iş birliğiyle 'SAP Genç Profesyoneller Programı'nı 11 Kasım'da başlattı. 2018'den bu yana Türkiye'de de gerçekleştirilen ve 300'den fazla mezun veren SAP Genç Profesyonel Programı ile Türkiye'nin önde gelen kurumlarına SAP danışmanlık hizmeti verecek uzmanların yetiştirilmesi hedefleniyor. Kalyon Holding ve holdingin teknoloji girişimi OnBT ile gerçekleştirilecek ve 30 katılımcının yer alacağı programın sonunda mezunlar, SAP sertifikası almaya hak kazanacak.

Dünya genelinde 2012'den bu yana gerçekleştirilen ve 4.500'ü aşkın mezun veren SAP Genç Profesyonel Programı toplam 42 ülkede yürütülüyor. SAP Genç Profesyoneller Programı, üniversiteden yeni mezun gençlerin teknik becerilerinin yanı sıra iletişim, tasarım odaklı düşünme gibi kişisel gelişimlerini de destekliyor. Ücretsiz olarak düzenlenen ve 31 Aralık'ta tamamlanacak eğitim programından mezun olanlar, SAP'nin kurumsal kaynak planlama çözümü S/4HANA, bulut, iş ve alanında yapay zeka çözümleri hakkında yetkinlik kazanarak 2 farklı sertifikanın sahibi olacak. Yüzlerce başvuru arasından seçilen gençler, eğitimin sonunda SAP Danışmanı unvanıyla SAP iş ortakları ve müşterilerinde istihdam edilecek.

"BU PROGRAM BİZİM İÇİN AYRI BİR ÖNEM TAŞIYOR"

Kalyon Holding Teknoloji Grup Başkanı ve OnBT CEO'su Oğuzhan Yıldız programla ilgili şu açıklamada bulundu: "Kalyon Holding ve holdingimizin teknoloji alanındaki vizyoner bakış açısının, ileri görüşlülüğünün bir ürünü olan OnBT olarak, SAP Genç Profesyoneller Programı'nı desteklemekten büyük mutluluk duyuyoruz. Dijitalleşen dünyada iş yapma süreçleri her geçen gün değişirken uzmanlık kazanmak da bir o kadar önemli hale geldi. Programı tamamlayan gençlerimiz, çok değerli 2 sertifika sahibi olmanın yanı sıra SAP Danışmanı unvanı ile uzmanlık kazanacak. Katılımcıların kariyer yolculuklarına değer katması açısından bu program bizim için ayrı bir önem taşıyor. Programa katılan tüm arkadaşlarımıza başarılar diliyorum."

"PROGRAMDAKİ ARKADAŞLARIMIZLA BUGÜNDEN SONRA DA HEP BİR ARADA OLACAĞIZ"

SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan ise, "Dünya ticaretinin %87'si SAP sistemleri üzerinden gerçekleştiriliyor. Dünyanın önde gelen markaları, operasyonlarını yönetmek için SAP yazılımlarını kullanıyor. 1999 yılında "SAP Sağlam Adımlar Programı" adıyla bu eğitimlerin ilkini gerçekleştirmiştik. O günlerde eğitmen olarak sınıftayken 15 günlük programın bir alanını da ben anlatmıştım. Elbette, bugün programımız çok değişti. Öğrencilerin artık SAP teknolojilerinin yanı sıra, tasarım odaklı düşünme dediğimiz modern tekniklerini de içinde bulabileceği bir yapıya dönüştü. Dolayısıyla dünyada 42 ülkede gerçekleştirilen bu kapsamlı eğitimleri ülkemize taşımaktan gurur duyuyoruz. Eğitimlerin ardından gençlerin SAP ekosistemine yani aramıza katılması bizlere ciddi bir güç veriyor. SAP çözümleri ve yenilikçi teknolojilere dair bilgi sahibi olan insan sayısının artması ve gençlere yeni bakış açıları kazandırması açısından bu programı çok önemli bir enstrüman olarak görüyoruz" diyerek sözlerine şunları ekledi:

"SAP Türkiye, global yapı içinde İtalya, İspanya gibi Avrupa ülkelerinin de bulunduğu bir bölgede yer alıyor. Türkiye'de faaliyet gösteren bir bilişim teknolojileri şirketi olarak, bunu elde etmemiz başarılı referanslar kazanmamız ile mümkün oldu. Bizi bu noktaya getiren müşterilerimizin taleplerine 'hayır olmaz' cevabını vermeden sürekli çalışmaktan, o gün için çok uçta görünen projeleri hayata geçirebilmemizden kaynaklanıyor. Önümüzdeki dönemde de istihdama katkıda bulunmaya ve ekonomimizin daha da güçlenmesi için çalışmaya devam edeceğiz. Programdaki arkadaşlarımızla bugünden sonra da hep bir arada olacağız. Tüm öğrencilere eğitimlerinde başarılar diliyorum."

"MEZUNLARIN NEREDEYSE %100'Ü İŞE YERLEŞTİRİLDİ"

Türkiye'deki SAP Genç Profesyoneller Programı'ndan mezun olanların neredeyse %100'ünün işe yerleştirildiğini söyleyen Uğur Candan, "Ekosistemde halihazırda 6.000 SAP danışmanı var. Ancak, her sektörden şirketlerde ihtiyaç duyulan danışman sayısı çok daha fazla. Bu yüzden, biz de ileri teknolojiler alanında SAP danışmanları yetiştirmeye öncelik veriyoruz. Bu programdan mezun olanların iş hayatına atıldıklarında ellerinde adeta bir altın bilezik olacak. Çünkü teknik bilgiler vermenin ötesine geçiyor, mezunların kişisel beceriler geliştirebilecekleri, birbirleriyle etkileşim kurup bilgi alışverişi yapabilecekleri dinamik bir ortam yaratıyoruz. Hem iş dünyasının nitelikli işgücü ihtiyacını karşılamak hem de dijital becerilere sahip bireyler yetiştirerek istihdama katkıda bulunmak amacıyla SAP Genç Profesyoneller Programı'nın 6. yılını kutlarken, Kalyon Holding ve teknoloji girişimi OnBT ile işbirliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.