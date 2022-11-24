Sapanca Gezilecek Yerler - Yazın ve Kışın Sapanca’da Ne Yapılır, Gezilecek ve Fotoğraf Çekilecek Yerler Nereler?

Ülkemizden ve yurt dışından çok sayıda insanın hayranlığını kazanan Sapanca gezilecek yerler bakımından bulunmaz bir nimettir. Yeşile ve temiz havaya doymayı sağlayan büyüleyici atmosferi ile Sapanca'da gezilecek yerler, görenlerin bir daha gelmek istemesine neden olabilir. Doğa yürüyüşleri yapmaktan, kayaktan ve gölde gezintiye çıkmaktan hoşlananlar için Sapanca'da ne yapılır sorusunun yanıtını bulmak zor değildir. Sapanca'ya hangi ayda gidilir ve neler yapılır?

Sapanca'da Gezilecek Yerler Neler?

Gidenleri hayran bırakan farklı birçok yönü ile Sapanca, Sakarya'nın en muazzam yerlerinden biridir. Doğusunda Adapazar, kuzeyinde Sapanca Gölü, batısında Kocaeli ve güneyinde Pamukova, Geyve ve Samanlı Dağları yer alır. Bu şirin ve bir o kadar turistik ilçe, başta kent sakinleri ve çevredekiler için son derece popüler bir tatil lokasyonudur.

Sakarya'nın gölü, koyları, içme suyu havzası, ağaçları ve yaylaları ile meşhur bir ilçesi olan Sapanca, özellikle son dönemlerde çok ünlü bir turizm merkezi haline gelmiştir. İstanbul ve Kocaeli'ne olan yakınlığı ve ulaşım kolaylığı, ziyaretçiler için bu bölgeyi daha cazip kılar. Sakin ve huzurlu bir yer olması nedeniyle, özellikle kalabalık şehirlerin koşuşturmacasından sıkılanlar ve biraz uzaklaşmak isteyenler için birbirinden farklı konaklama seçenekleri sunar. Ek olarak, eğlenceli ortamlardan keyif alanlara yönelik etkinlikleri ile unutulmaz bir tatil deneyimi sunar. Bu güzel ilçeye gitmek için en ideal zaman dilimi, ilkbahar ve yaz aylarıdır. Her yerini görmek isteyenlerin, bunun için en az 4-5 günlük bir süreye ihtiyacı vardır. Aşağıda Sapanca'nın mutlaka gezilip görülmesi gereken turistik yerleri sıralanmıştır.

Sapanca Gölü

Sapanca Maşukiye

Sakarya İl Ormanı Tabiat Parkı

Kartepe Kayak Merkezi

Ormanya Doğal Yaşam Parkı

Bizans Kalıntıları

Justinianus Köprüsü

Kırkpınar

Rüstem Paşa Camii

Hasan Fehmi Paşa Camii

Rahime Sultan Camii

Cami-i Cedid

Vecihi Kapısı

Sapanca'da Neler Yapılır?

Sapanca'da, doğa ile baş başa, dinlendirici, huzurlu ve keyifli bir hafta sonunun tadını çıkarmak mümkündür. İlçede yapmanız gereken ilk şey, göl çevresinde bisiklet ile gezintiye çıkmak olabilir. Gölün etrafında oldukça güzel ve sakin bir bisiklet yolu bulunur. Civardaki kasabalardan bisiklet kiralanabilir, şehrin gürültüsünden ve stresinden kaçmak için gezinti yapılabilir. Sapanca ve çevresinde pek çok yayla bulunur. Bu yaylalar, hem temiz hem de geniş doğal alanlar oldukları için kamp yapmak için çok uygun yerlerdir. Gezi sırasında yeşilin her tonunu görmek mümkündür. Doğa ile iç içe vakit geçirmek ve kafa dinlemek için bu yaylalarda da kafa dinlenebilir. Kış aylarında ziyaret edecekler, Kartepe Kayak Merkezi'nde kayak yapmanın tadını çıkarabilir. Tarihi mekanlara düşkün olanlar, Bizans Kalıntıları'nı, Justinianus Köprüsü'nü ve ilçedeki camiileri ziyaret edebilir.