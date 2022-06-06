Sapanca Gölü, Sakarya ve Kocaeli il sınırları içerisinde bulunmaktadır ve eski adı Ayan Gölü'dür. Ülkemizin en büyük göllerinden birisidir. Yeryüzü hareketleri sonucu oluşmuş bir tatlı su gölüdür. Fay hattının gölden geçmiş olması, 17 Ağustos 1999 depreminde ilçede büyük bir yıkım olmasını önlemiştir. Göl suyunun seviyesi kış ve ilkbahar aylarında yüksekken, sonbahar ve yaz aylarında düşüktür. Sapanca Gölü yüzmeye açık mı? Sapanca Gölü'nde yüzülür mü, balık avı yasak mı? Bu soruların cevapları için yazımızı okumaya devam edin.

Sapanca Gölü'nde Yüzülür mü?

Sapanca Gölü, birçok insanın sıcaklardan bunaldığı zaman kaçış noktasıdır. Ancak bazı yerlerde birkaç metre arayla göle girilmemesi gerektiğine dair ve gölde yüzmenin tehlikeli olduğuna dair tabelalar bulunmaktadır. Sapanca Gölü zemininde yer yer balçıklaşma görülürken yer yer bitki örtüsü görülür. Gölün zeminindeki değişiklikler ve gölün derinliği sebebiyle gölde yüzülmemelidir.

Sapanca Gölü Yüzmeye Açık mı?

Sapanca Gölü'nde yüzmeye karşı yasal bir yaptırım uygulanmasa da birçok uzman tarafından gölde yüzülmemesi öneriliyor. Dolayısıyla "Sapanca Gölü yüzmeye açık mı?" sorunun cevabına "hayır" denilebilir.

Sapanca Gölü'nde Balık Avı Yasak mı?

Sapanca Gölü'nde balık avlamak isteyen birçok kişi internette bu sorunun cevabını araştırır. Sapanca Gölü'nde bazı yerlerde balık tutmak yasakken bazı yerlerde balık tutmak yasak değildir. Ağırlıklı olarak yasak olmayan bölgeler Kocaeli sınırı içerisindedir ancak 10 metreden sonra Sakarya il sınırlarına girilmektedir ve bu bölgede balık avı yasaktır.