Sapanca’da bungalovda yangın faciası: 2 ölü

Sakarya'nın Sapanca ilçesine bağlı Şükriye Mahallesi'nde sabah saatlerinde bulunan bir bungalov evde meydana gelen olayda, hafta sonu tatili için gelen Doğukan Kaya (22) ve arkadaşı Aleyna Songul Kara'nın (21) konakladığı bungalov evde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Yangını görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, Doğukan Kaya (22) ve arkadaşı Aleyna Songul Kara (21) çıkan yangında feci şekilde yanarak hayatını kaybetti.

Cumhuriyet Savcısı ve jandarma ekiplerince yapılan incelemenin ardından 2 gencin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi merkezine kaldırıldı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.