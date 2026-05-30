Sapık antrenöre ödül gibi ceza

Aksaray
'da 2024 yılında, futbol antrenörü Muhammet Çevik'in (42) kulübe gelen 13 ila 15 yaşlarındaki 5 erkek öğrencisini soyunma odasında beden ölçülerini alma bahanesiyle şort ve iç çamaşırlarını indirerek özel bölgelerine dokunarak taciz ettiği ortaya çıkmıştı. Ayrıca sapık antrenörün, öğrencisine 'Seni 100 kere öpersem krampon alacağım' dediği ve kabul etmeyen öğrencisini dudağından öptüğü, beline ve kalçasına dokunduğu belirlenmişti. Mağdur öğrenciler ve ailelerinin savcılığa suç duyurusunda bulunması üzerine tutuklanan Çevik hakkında mahkeme şoke eden bir karar verdi. Mahkeme, Çevik'e iki çocuğa yönelik 'sarkıntılık suretiyle cinsel istismar' ve 'çocuğa karşı cinsel taciz' suçlarından 'iyi hal' indirimi uygulayarak 9 yıl 3 ay 7 gün hapis cezası vererek tahliye etti. Çevik, 3 çocuğa karşı eylemleri nedeniyle ise atılı suçu işlediğine dair sanık savunmasını aksi ispat edecek her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraat ettirildi. Mağdur çocukların avukatları ise verilen karara itiraz etti.