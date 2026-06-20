‘Şapkalılar’ suç örgütüne 32 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "Şapkalılar" olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik çalışmaları devam ediyor. Savcılık, şüphelilerin yurtdışı numaralar üzerinden mağdurlara ulaşarak tehdit yoluyla para talep ettiğini, işyeri ve ikamet kurşunlama, kasten öldürme ve yaralama eylemlerine karıştığını tespit etti. Bu kapsamda daha önce yürütülen soruşturmalar kapsamında birçok şüpheli hakkında dava açıldı ancak bir kısım örgüt mensuplarının mağdurlara yönelik yurtdışı numaralar üzerinden sistematik tehdit eylemlerini sürdürdükleri tespit edildi.

ARALARINDA AVUKATLAR DA VAR

Mağdur beyanlarında geçen ve örgüt mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen yurtdışı numaralara ilişkin olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde WhatsApp şirketinden IP bilgileri talep edildi. Elde edilen bilgiler neticesinde İstanbul merkezli 5 ilde 53 adrese operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında, aralarında 3 avukatın da bulunduğu 32 şüpheli gözaltına alındı.