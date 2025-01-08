Saplantılı cani nişanlı kadını öldürdü

Eşinden boşandıktan sonra Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Tınaztepe beldesine yerleşen Mehmet Akbuğa, burada çalışmaya başladı. İddialara göre, Mehmet Akbuğa bir süredir Afyonkarahisar Devlet Hastanesi kantininde çalışan Derya Kozak'a karşı platonik aşk besliyordu. Aşkına karşılık bulamayan Akbuğa, olay günü Derya Kozak ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine silahını çıkaran Akbuğa, önce Derya Kozak'ı başından vurdu, ardından kendisine ateş ederek yaşamına son verdi. Hayatını kaybeden Derya Kozak'ın, Antalya'da yaşayan bir kişi ile nişanlı olduğu ve 1 ay sonra düğününün olacağı belirtildi.

Mehmet Akbuğa'nın cinayeti işlemeden 13 saat önce sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım dikkat çekti. Paylaşımında, "Gerçek söz. İyilik yaptıklarımdan ya kötülük gördüm, ya ihanet" ifadelerini kullandı. Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.