Saplantılı eş dehşet saçtı

Giriş Tarihi: 20.04.2026

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
  • ABONE OL
Sivas'ta boşanma aşamasındaki çiftin evinden bağrışmalar duyan komşular durumu ihbar etti. Olay yerine giden polis ekipleri kadının eve kilitlenmiş olduğunu fark etti. İtfaiyeden yardım estendi. İtfaiye ekipleri kilidini kırıp kapıyı açtıklarında S.E. (27) isimli kadını kanlar içerisinde buldu. Kocası V.E.( 28) tarafından bıçakla yaralandığı düşünülen genç kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Dört yerinden bıçaklanan kadının tedavisi sürürken, olayın şüpheli kocanın bulunması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA