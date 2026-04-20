Saplantılı eş dehşet saçtı

Sivas'ta boşanma aşamasındaki çiftin evinden bağrışmalar duyan komşular durumu ihbar etti. Olay yerine giden polis ekipleri kadının eve kilitlenmiş olduğunu fark etti. İtfaiyeden yardım estendi. İtfaiye ekipleri kilidini kırıp kapıyı açtıklarında S.E. (27) isimli kadını kanlar içerisinde buldu. Kocası V.E.( 28) tarafından bıçakla yaralandığı düşünülen genç kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Dört yerinden bıçaklanan kadının tedavisi sürürken, olayın şüpheli kocanın bulunması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.