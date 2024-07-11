Saplantılı eski sevgili dehşet saçtı

Karaman'da 23 yaşındaki Seher İşler bir dönem birlikte yaşayıp ayrıldığı eski erkek arkadaşı Y.T. (31) tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Acı olay dün sabah saatlerinde Karaman'ın Larende Mahallesi'nde saat 07.00 sularında yaşandı. İddiaya göre, eski sevgili Y.T. alkollü olarak İşler'in evine geldi. Y.T. kapıyı çaldı ancak genç kadın açmadı. Bunun üzerine balkondan eve giren Y.T., İşler'le erkek arkadaşı M.T.'yi birlikte gördü. Y.T. ile M.T. arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada Y.T., üzerindeki bıçakla önce M.T.'yi, sonra da kavgayı ayırmaya çalışan eski kız arkadaşı Seher İşler'i vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayıp kaçtı.İhbar üzerine eve gelen sağlık ve polis ekipleri, yaralı Seher İşler ile erkek arkadaşı M.T.'yi ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İşler, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayı gerçekleştiren eski sevgili Y.T. gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.