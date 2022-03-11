Şarampole uçan araçta 4 kişi yaralandı

Kocaeli Gebze İlçesi Mollafenari ile Balçık Köyü arasında bulunan eski İstanbul Yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında, bilinmeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıkan 34 SD 3724 plakalı otomobil, yoldan çıkıp şarampole yuvarlandı. Çevrede kazayı görenlerin ihbarı üzerine, olay yerine polis, itfaiye ve 112 ekipleri gönderildi. Araç içerisinde sıkışan 4 kişi, yapılan müdahale ile araçtan çıkartılarak yapılan ilk müdahaleleri sonrası hastanelere sevk edilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.