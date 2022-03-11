Haberler Yaşam Haberleri Şarampole uçan araçta 4 kişi yaralandı
Giriş Tarihi: 11.3.2022 23:38 Son Güncelleme: 12.3.2022 00:35

Şarampole uçan araçta 4 kişi yaralandı

ABBAS ÇAKAR
Şarampole uçan araçta 4 kişi yaralandı

Kocaeli Gebze İlçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir araç şarampole uçtu.  Kazada 4 kişi yaralandı.

Kocaeli Gebze İlçesi Mollafenari ile Balçık Köyü arasında bulunan eski İstanbul Yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında, bilinmeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıkan 34 SD 3724 plakalı otomobil, yoldan çıkıp şarampole yuvarlandı. Çevrede kazayı görenlerin ihbarı üzerine, olay yerine polis, itfaiye ve 112 ekipleri gönderildi. Araç içerisinde sıkışan 4 kişi, yapılan müdahale ile araçtan çıkartılarak yapılan ilk müdahaleleri sonrası hastanelere sevk edilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: İspanyollar Galatasaray’ın yıldızlarına hayran kaldı! Barcelona karşısında maça damga vurdu…
Son dakika: Cristiano Ronaldo kesin kararını verdi! Futbol dünyasını şoka uğratacak…
Fransa Cumhurbaşkanı adayı Türkiye'deki Rusya-Ukrayna zirvesini örnek verdi: Macron beceriksiz
Zelenskiy uzlaşma için tek şartını açıkladı
Rus alıcılar rotayı Türkiye’ye çevirdi
Son dakika haberi | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: 10 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 10 bin sürekli işçi alımı yapılacak
Son dakika: Beyaz Saray'da Rusya Ukrayna savaşı gerginliği: Sizi bu kadar düşündüren nedir?
Son dakika: Barcelona'yı sallayan Kerem Aktürkoğlu için tarihi itiraf! Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin teklifini açıkladı | ÖZEL
Senin amacın ne Gülşen? Şehvetli bir şekilde lolipop yalıyor...
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Antalya Diplomasi Forumu'na damga vuran sözler: O zaman ses çıkarsaydınız bugün bu durumla karşılaşmazdık
ARKADAŞINA GÖNDER
Şarampole uçan araçta 4 kişi yaralandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA