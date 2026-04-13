Haberler Yaşam Haberleri Şarampole yuvarlanan araç can aldı
Giriş Tarihi: 13.04.2026

ABİDİN YEL
  • ABONE OL
Şırnak'ın Cizre ilçesinde seyir halinde olan Emre Camiye yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü Emre Camiye (20) ve Esmanur Altan'ı (22) kurtarmak için ekipler zamanla yarıştı. İtfaiye ekiplerinin titiz çalışmasıyla araçtan çıkarılan Esmanur Altan'ın, sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan sürücü Emre Camiye ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz