Şarampole yuvarlanan araç can aldı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde seyir halinde olan Emre Camiye yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü Emre Camiye (20) ve Esmanur Altan'ı (22) kurtarmak için ekipler zamanla yarıştı. İtfaiye ekiplerinin titiz çalışmasıyla araçtan çıkarılan Esmanur Altan'ın, sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan sürücü Emre Camiye ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.